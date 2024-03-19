Пассажир умер на борту самолета «Уральских авиалиний»

Самолет выполнял рейс SVR2969 из московского аэропорта Домодедово в Куляб (Таджикистан). На борту лайнера находились 92 пассажира. Во время полета мужчине стало плохо. Бортпроводники пытались оказать помощь, но безуспешно — пассажиру становилось только хуже. О ситуации доложили командиру воздушного судна, который решил совершить посадку на ближайшем аэродроме в Самаре. На взлетно-посадочной полосе самолет уже ждала скорая помощь, но и реанимационная бригада не смогла помочь человеку — пассажир скончался. Спустя два часа лайнер вылетел по маршруту в Таджикистан.