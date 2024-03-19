22 нелегальных мигрантов задержали в Новоусманском районе под Воронежем

Оперативно-профилактическое мероприятие было осуществлено по выявлению нелегальных мигрантов.
В ходе рейда проверили документы у 37 иностранных граждан. Полиция установила, что 12 иностранцев осуществляли в Воронежской области трудовую деятельность незаконно. Один из них находился в России с нарушением режима пребывания, а 9 иностранных граждан находятся на территории РФ вне закона.
По фактам нарушения было составлено 22 административных протокола. Судьбу 9 мигрантов, нарушающих режим пребывания, будет решать суд. К ответственности также привлекут работодателей.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал: На воронежском рынке «Алексеевский» проверили 70 мигрантов. Еще 90 мигрантов доставили в полицию с другого воронежского рынка.