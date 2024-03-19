22 нелегальных мигрантов задержали в Новоусманском районе под Воронежем

В ходе рейда проверили документы у 37 иностранных граждан. Полиция установила, что 12 иностранцев осуществляли в Воронежской области трудовую деятельность незаконно. Один из них находился в России с нарушением режима пребывания, а 9 иностранных граждан находятся на территории РФ вне закона.