«Сын акима сломал нос девочке»: в Минпросвещения прокомментировали инцидент в школе Павлодара

«Насколько нам известно, на сегодняшний день рассматривается в ювенальном суде, прошло заседание по привлечению к административной ответственности и родителей мальчика в том числе. Но наказать родителей это одно, а донести до детей, чтобы такие факты не происходили, и они уважительно относились к друг другу — это другое», — отметила Юлия Овечкина.