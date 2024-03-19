«Сын акима сломал нос девочке»: в Минпросвещения прокомментировали инцидент в школе Павлодара

О случившемся стало известно 18 марта. Отмечается, что мальчиком, который ударил девочку, якобы является сын одного из районных акимов Павлодара.
Вице-министр просвещения Едил Оспан подтвердил, что такой факт действительно был. Он рассказал, что по каждому случаю, который появляется в Сети, проводится тщательная проверка и сообщается госорганам.
«По данному факту ведется расследование, будут приняты меры. Касательно родственных связей, насколько мне известно, родственная связь подтверждается», — уточнил Едил Оспан.
Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина добавила, что данный факт произошел в январе 2024 года.
«Насколько нам известно, на сегодняшний день рассматривается в ювенальном суде, прошло заседание по привлечению к административной ответственности и родителей мальчика в том числе. Но наказать родителей это одно, а донести до детей, чтобы такие факты не происходили, и они уважительно относились к друг другу — это другое», — отметила Юлия Овечкина.
По ее словам, в таких случаях одной ответственностью родителей не обойтись, необходимо также работать с детьми.