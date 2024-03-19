Житель Ольхонского района незаконно добыл омуля на 40 тысяч рублей

Житель Ольхонского района незаконно добыл байкальского омуля на 40 тысяч рублей. Мужчину обнаружили во время рейда работники Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте. Об этом сообщают в ЛУ МВД России на транспорте.
— У нарушителя изъяли 40 метров рыболовной сети и пешня, а также незаконно добытая рыба, — говорят в ведомстве.
Кстати, раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рыбалку.
Завели уголовное дело. Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что житель Черемхово предстанет перед судом за незаконную майнинговую деятельность.