Житель Ольхонского района незаконно добыл омуля на 40 тысяч рублей

Житель Ольхонского района незаконно добыл байкальского омуля на 40 тысяч рублей. Мужчину обнаружили во время рейда работники Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте. Об этом сообщают в ЛУ МВД России на транспорте.