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Житель Ольхонского района незаконно добыл омуля на 40 тысяч рублей

У мужчины изъяли 40 метров рыболовной сети.
Источник: Комсомольская правда

Житель Ольхонского района незаконно добыл байкальского омуля на 40 тысяч рублей. Мужчину обнаружили во время рейда работники Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте. Об этом сообщают в ЛУ МВД России на транспорте.

— У нарушителя изъяли 40 метров рыболовной сети и пешня, а также незаконно добытая рыба, — говорят в ведомстве.

Кстати, раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рыбалку.

Завели уголовное дело. Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что житель Черемхово предстанет перед судом за незаконную майнинговую деятельность.