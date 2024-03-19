Трех челябинцев отдали под суд за попытки диверсий на железной дороге

По версии обвинения, в декабре 2022 года горожане «с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершили поджог релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами на железнодорожной станции Бутаки».
Кроме того, они попытались совершить подобный поджог на станции Потанино в Копейске.
Также один из обвиняемых переводил деньги в целях приобретения компонентов для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства с целью совершения теракта в другом регионе РФ.
«Транспортной инфраструктуре ущерб не причинен, а фигуранты задержаны на месте совершения второго преступления сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», — прокомментировали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Уточняется, что инструкции, как и где совершить поджоги, челябинцы получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За совершение поджогов им обещали денежное вознаграждение, которое они не получили.
Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Добавим, что они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 281 (покушение на поджог, направленный на разрушение объекта транспортной инфраструктуры). Действия одного мужчины дополнительно квалифицированы по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности, то есть финансирование терроризма) УК РФ.