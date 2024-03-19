В Ростове-на-Дону мужчина расстрелял машину с бывшей сожительницей

В Ростове-на-Дону 34-летний мужчина расстрелял из травматического пистолета машину с бывшей сожительницей, а потом бросил в авто «предмет, похожий на гранату». Теперь возмутителю спокойствия грозит уголовное наказание, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Предварительно, девушка случайно встретила бывшего на улице, тогда и началась ссора с угрозами. Нестандартные методы устрашения мужчина применил после того, как ростовчанка села за руль.
Пострадавшая в итоге обратилась в полицию. Правоохранители осмотрели автомобиль, изъяли гильзы и другие вещдоки, а дома у подозреваемого нашли «два предмета, схожих с пистолетом». После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Мужчину уже взяли под стражу. Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу, незаконное хранение наркотиков, подделку документов, штампов и печатей.