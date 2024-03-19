В Ростове-на-Дону мужчина расстрелял машину с бывшей сожительницей

Пострадавшая в итоге обратилась в полицию. Правоохранители осмотрели автомобиль, изъяли гильзы и другие вещдоки, а дома у подозреваемого нашли «два предмета, схожих с пистолетом». После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).