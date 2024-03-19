В Воронеже с пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек

Тушили объект два пожарных расчета. Спасатели вывели из дома 18 человек, среди которых было восемь детей. Пожар ликвидировали в 17.06. Никто не пострадал. Сгорел мусор на площади 10 кв.м. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.