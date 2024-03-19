В Воронеже с пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек

Вечером 18 марта воронежские огнеборцы спасли 18 человек. Пожарных вызвали тушить многоквартирный дом в Железнодорожном районе в 17.00. Возгорание мусора произошло в подвале десятиэтажки на ул. Урывского.
Тушили объект два пожарных расчета. Спасатели вывели из дома 18 человек, среди которых было восемь детей. Пожар ликвидировали в 17.06. Никто не пострадал. Сгорел мусор на площади 10 кв.м. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 277−99−00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.