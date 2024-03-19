Под Красноярском найдено тело пропавшего баскетболиста Антона Петухова

Под Красноярском нашли тело пропавшего баскетболиста Антона Петухова. Об этом рассказали в группе «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной».

Тело 20-летнего баскетболиста было найдено утром 19 марта сотрудниками КГКУ «Спасатель» в районе села Частоостровское Емельяновского района. В МВД подтвердили, что это тело пропавшего зимой баскетболиста.

Напомним, что 20-летнего игрока барнаульского баскетбольного клуба искали с начала января. Была информация о том, что он упал в Енисей с Октябрьского моста Красноярска.

В соцсетях высказывали разные версии, что могло произойти со спортсменом. Незадолго до исчезновения он получил травму колена и приехал домой в Красноярск восстанавливаться. После лечения он должен был вернуться к тренировкам.