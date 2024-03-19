Под Красноярском найдено тело пропавшего баскетболиста Антона Петухова

Под Красноярском нашли тело пропавшего баскетболиста Антона Петухова. Об этом рассказали в группе «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной».
Тело 20-летнего баскетболиста было найдено утром 19 марта сотрудниками КГКУ «Спасатель» в районе села Частоостровское Емельяновского района. В МВД подтвердили, что это тело пропавшего зимой баскетболиста.
Напомним, что 20-летнего игрока барнаульского баскетбольного клуба искали с начала января. Была информация о том, что он упал в Енисей с Октябрьского моста Красноярска.
Последний раз его видели в конце декабря. Он вышел из квартиры, взяв с собой телефон. Заявление об исчезновении Антона написал его отец. Поиски тела продолжались несколько месяцев.
Отметим, что молодой человек помимо баскетбола увлекался фильмами, фанател от вселенной Marvel, даже сделал себе татуировку в виде Джокера.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия по идентификации личности найденного в воде, но сотрудники полиции уверены, что это пропавший баскетболист 2003 года рождения.
Ранее krsk.aif.ru писал о том, как проходили поиски баскетболиста Антона Петухова.