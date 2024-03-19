В Молдове неадекватный родитель ворвался в класс и избил одноклассника своего сына: Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы

Прокуратура Глодянского района завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве и угрозе убийством.
По данным прокуратуры, все произошло в октябре прошлого года в школе в Глояднах. На перемене в класс ворвался отец одного из учеников, и в присутствии учителя и других детей схватил 12-летнего мальчика за горло и надавал ему пощёчин. Причиной нападения стал несущественный конфликт между его сыном и одноклассником, — сообщает t.me/aifmd.
После того, как взбешенного родителя оттащили в коридор, он продолжил бесчинствовать: кричал и угрожал детям и сотрудникам школы. Пытаясь войти обратно в класс, он по неосторожности ударил одну из сотрудниц. Все это продолжалось около 30 минут, пока в школу не приехали сотрудники охранного агентства.
Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.