В Молдове неадекватный родитель ворвался в класс и избил одноклассника своего сына: Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы

По данным прокуратуры, все произошло в октябре прошлого года в школе в Глояднах. На перемене в класс ворвался отец одного из учеников, и в присутствии учителя и других детей схватил 12-летнего мальчика за горло и надавал ему пощёчин. Причиной нападения стал несущественный конфликт между его сыном и одноклассником, — сообщает t.me/aifmd.