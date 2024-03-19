В Казани ДТП около поселка Нагорный спровоцировало многокилометровую пробку

Утром 19 марта около казанского поселка Нагорный произошла авария с участием трех автомобилей. Из-за ДТП на дороге образовалась многокилометровая пробка.
Предполагается, что 33-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался во встречный «Фольксваген». От удара отечественный автомобиль отбросило на «Газель», сообщает пресс-служба полка ДПС по Казани.
Водителя ВАЗ-2114 госпитализировали, предварительно диагностировав ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга и травмы рук. Водителя «Фольксваген» медики осмотрели на месте происшествия. У него подозрение на сотрясение головного мозга, предполагается ушибленная рана теменной области и ушиб предплечья.
Напомним, ранее в Казани в ДТП с грузовиком травмы получили три человека.