−6 млн рублей за сутки: жители Башкирии продолжают отдавать аферистам деньги

Еще двое жителей республики перевели мошенникам по 750 тысяч рублей. В обоих случаях мошенники представились сотрудниками сотовых компаний, затем портала государственных услуг, банков и правоохранительных органов. Уфимца и жительницу Учалинского района ввели в заблуждение о том, что на них якобы пытаются оформить кредит. В одном случае, чтобы предотвратить выдуманные кредиты, жертве обмана предложили оформить так называемый «встречный кредит» и перевести деньги на «безопасный счет». А в другом случае заявительницу просто убедили перевести личные накопления на «безопасный счет».