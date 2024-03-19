−6 млн рублей за сутки: жители Башкирии продолжают отдавать аферистам деньги

По данным пресс-службы МВД по РБ, уфимка лишилась более 1 млн рублей в надежде «подзаработать». Желание увеличить свой капитал «легким» заработком привело к тому, что по указанию аферистов женщина установила на свой телефон специальное приложение и под предлогом инвестирования в ценные бумаги внесла более 800 тысяч рублей — кредитных средств, свыше 240 тысяч рублей — своих личных накоплений и 240 тысяч рублей — взятых в долг.
Еще двое жителей республики перевели мошенникам по 750 тысяч рублей. В обоих случаях мошенники представились сотрудниками сотовых компаний, затем портала государственных услуг, банков и правоохранительных органов. Уфимца и жительницу Учалинского района ввели в заблуждение о том, что на них якобы пытаются оформить кредит. В одном случае, чтобы предотвратить выдуманные кредиты, жертве обмана предложили оформить так называемый «встречный кредит» и перевести деньги на «безопасный счет». А в другом случае заявительницу просто убедили перевести личные накопления на «безопасный счет».
Уфимец обратился в полицию и сообщил, что лишился личных накоплений в размере более 1,5 млн рублей. Оказалось, что мужчине позвонили аферисты под видом сотрудников сотовой компании, банка, правоохранительных органов, государственного портала услуг и убедили в существовании угрозы для его денег. Мошенники получили доступ ко вкладу мужчины путем подтверждения кода из смс, который он продиктовал неизвестным по телефону.
По данным фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что жители Башкирии за три дня «обогатили» мошенников на 14 млн рублей.