В Фергане сотрудники «Агробанка» присвоили почти 4 миллиарда сумов

В пресс-службе банка сообщили, что 13 февраля прошлого года в ходе аудиторской проверки выяснилось, что руководитель одного из филиалов в Фергане и другие сотрудники присвоили 600 миллионов сумов, внесенных вкладчиком.
Сообщается, что данные денежные средства были выведены и использовались с 7 марта прошлого года.
В ходе проверки также выяснилось, что эти же сотрудники при помощи поддельных документов присвоили 1,5 миллиарда сумов, принадлежащих местному предприятию. Кроме того, путем фальсификации ежедневных данных кассовых документов они присвоили еще 1,8 миллиарда сумов..
В декабре прошлого года суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывших должностных лиц ферганского филиала «Агробанка». Их признали виновными по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса.
Им назначено соответствующее наказание, также с каждого взимается причиненный клиентам ущерб. В пресс-службе не уточнили точное число осужденных и сроки, которые они получили.
Напомним, в прошлом году в расхищении крупной суммы денежных средств хищении подозревались должностные лица филиала «Агробанка» в Кашкадарье.