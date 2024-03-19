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Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Источник: © РИА Новости

«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений», — сказал он, отметив, что продвижение есть и на сложных участках.

Также Пушилин рассказал о восстановлении железной дороги в Донбассе, о чем накануне сообщил Владимир Путин. Глава ДНР подчеркнул, что возобновление движения повлияет на развитие экономики многих регионов, включая Крым.

Он уточнил, что речь идет как о грузовых, так и пассажирских перевозках.

По словам Пушилина, власти будут согласовывать с Минобороны, когда и какие поезда запускать, необходимо руководствоваться вопросом безопасности.