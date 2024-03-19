«Вам нужно переоформить пенсию»: в Иркутской области мошенники начали использовать новую схему обмана

В Иркутской области полицейские зафиксировали новую схему обмана — мошенничество под видом переоформления пенсии. Женщина лишилась 75 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
−62-летняя жительница Братска рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник государственной организации. Он рассказал о необходимости переоформить пенсию, попросил назвать код из СМС, — говорят в полиции.
Спустя несколько минут женщине позвонил лжеменеджер банка, рассказавший о мошенниках, которые заполучили доступ к ее счету. После женщина сообщила мошенникам номер своей банковской карты, коды из сообщений и установила на смартфон «антивирусную» программу.
Заведено уголовное дело.