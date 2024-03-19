«Вам нужно переоформить пенсию»: в Иркутской области мошенники начали использовать новую схему обмана

Спустя несколько минут женщине позвонил лжеменеджер банка, рассказавший о мошенниках, которые заполучили доступ к ее счету. После женщина сообщила мошенникам номер своей банковской карты, коды из сообщений и установила на смартфон «антивирусную» программу.