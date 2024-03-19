Ушел под Новый год и не вернулся: в Новосибирске три месяца не могут найти 17-летнего юношу

В Новосибирске волонтеры начали поиски 17-летнего Никиты Габайдулина, который пропал под Новый год. Подросток вышел из дома 28 декабря — и не вернулся. С тех пор его больше никто не видел.
— Родственники до этого его сами искали. Спустя два с половиной месяца решили обратиться к нам, в надежде, что мы не откажем в поисках, — рассказала КП-Новосибирск инфорг поискового отряда «Доброспас» Любовь Рузина.
Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмные. Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрную толстовку, серые штаны и серо-синие кроссовки.
Если вы видели подростка или знаете, где он находится, просим сообщить по телефонам: 8−993−026−37−57 или 8−953−887−17−77.