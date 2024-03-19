Мэру Троицка Виноградову отменили оправдательный приговор по первому делу

В мае 2023 года Троицкий горсуд оправдал Виноградова по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считало, что в 2019 году глава города незаконно инициировал передачу имущества теплоснабжающей организации в аренду третьим лицам, причинив ущерб 9 млн рублей. Виноградов вину отрицал и настаивал на том, что действовал в интересах горожан, которые могли остаться без тепла. Государственный обвинитель просил суд приговорить Виноградова к шести годам реального лишения свободы.