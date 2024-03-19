Мэру Троицка Виноградову отменили оправдательный приговор по первому делу

Мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову 19 марта отменили оправдательный приговор по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.
Уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение в Челябинский облсуд, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.
В мае 2023 года Троицкий горсуд оправдал Виноградова по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считало, что в 2019 году глава города незаконно инициировал передачу имущества теплоснабжающей организации в аренду третьим лицам, причинив ущерб 9 млн рублей. Виноградов вину отрицал и настаивал на том, что действовал в интересах горожан, которые могли остаться без тепла. Государственный обвинитель просил суд приговорить Виноградова к шести годам реального лишения свободы.
Позже, в декбаре прошлого года, Виноградов стал фигурантом дела о получении взятки, в настоящее время находится в СИЗО.
По версии следствия, весной 2020 года мэр получил через посредника, им выступал Борис Спиридонов, от директора коммерческой организации, владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.
Также глава якобы оказывал содействие в согласовании, подписании документации на данный объект в период строительства.
Добавим, 12 февраля Центральный райсуд принял постановление, которым был продлен срок содержания чиновника под стражей до 12 апреля 2024 года.