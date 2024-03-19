Братчанка хотела переоформить пенсию и потеряла свои сбережения

С заявлением о хищении денег в полицию обратилась 62-летняя жительница Центрального района города. Оперативники выяснили, что 15-го марта ей позвонил якобы сотрудник государственной организации, оказывающей социально значимые услуги гражданам. Он сообщил о появившейся необходимости переоформить ежемесячное пособие — для этого собеседник попросил назвать код из СМС. Спустя несколько минут с заявительницей связался лжеменеджер банка и пояснил о мошенниках, заполучивших доступ к ее счету. Далее все действия братчанки происходили под руководством звонивших. Она сообщила номер своей банковской карты, коды из сообщений и установила на смартфон «антивирусную» программу.
В итоге женщина лишилась 75 тысяч рублей.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»).
С начала года в полицию поступило свыше 200 сообщений о преступлениях, связанных с такими звонками. При этом злоумышленники могут использовать имена реально существующих должностных лиц, сведения о которых размещены в открытых источниках, а также присылать фальшивые выписки, информационные письма, удостоверения и другие «документы», пытаясь создать иллюзию реальности происходящего.
Как отмечают в отделении Социального фонда России региона, специалисты организации не ходят по домам и не предлагают прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат.