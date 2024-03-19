«Кредит погашен»: хабаровчанин влез в долги, пытаясь избавиться от чужих займов

Житель Ванинского района стал жертвой мошенников и потерял несколько миллионов рублей. В полицию обратился 49-летний мужчина, которому позвонили сотрудники «правоохранительных органов».
— Звонивший сообщил, что от имени потерпевшего злоумышленники оформляют кредиты для дальнейшего перевода денежных средств за границу в недружественные организации. Также аферист сказал, что мужчину могут привлечь за это к уголовной ответственности. Чтобы избежать этого, ему необходимо данные кредиты переоформить, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Липовый сотрудник убедил мужчину взять несколько кредитов и перевести деньги на указанные реквизиты. Мужчина поверил во все и сделал так, как ему сказали мошенники. В течение двух дней он оформлял кредиты везде, где только мог. После перевода отправлял скриншот перевода, а в ответ получал бланк о том, что кредит погашен. Когда один раз ему не пришло такое сообщение, он понял, что его обманули.