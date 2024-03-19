В Воронеже ликвидация последствий атаки БПЛА будет сопровождаться громким звуком

— Уважаемые воронежцы. Наши военные ликвидируют последствия ночной атаки БПЛА. Эти работы могут сопровождаться громким звуком. Прошу сохранять спокойствие. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем.
Напомним, что опасность атаки беспилотниками с 18 на 19 марта продолжалась в нашем регионе ровно 10 часов. Вчера вечером и сегодня ночью официально объявили о двух сбитых летательных аппаратах самолетного типа над Воронежем. Они были перехвачены системами радиоэлектронной безопасности и сбиты системами ПВО.
Во время ночной атаки пострадали жилые дома и машины. Также обломки беспилотника попали в окна детского садика. Об этом сообщил мэр Воронежа 19 марта.
— Мониторинг территории Левобережного района продолжается. Управа доложила, что пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения. Повреждения оперативно будут устранены, — написал в своем телеграм-канале Вадим Кстенин.