В Воронеже ликвидация последствий атаки БПЛА будет сопровождаться громким звуком

Напомним, что опасность атаки беспилотниками с 18 на 19 марта продолжалась в нашем регионе ровно 10 часов. Вчера вечером и сегодня ночью официально объявили о двух сбитых летательных аппаратах самолетного типа над Воронежем. Они были перехвачены системами радиоэлектронной безопасности и сбиты системами ПВО.