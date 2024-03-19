«Поволжский маньяк» заявил в суде, что все признания дал под давлением

По данным следствия, «поволжский маньяк» — так его прозвали в СМИ — орудовал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и грабил.
Задержали Тагирова в декабре 2020 года. «Поволжский маньяк» во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим — в 2005 и 2009 годах — за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
«Признания мои получены исключительно под воздействием и наличием угроз [sic] и являются недозволенными методами расследования», — сказал Тагиров в последнем слове.
Обвиняемый в частности утверждает, что в некоторых городах, а именно в Ижевске, Чебоксарах, Кирове, не были проведены все следственные действия, а в Уфе, Иваново, Перми на местах преступлений не было найдено его ДНК.
Также, по мнению Тагирова, часть улик не были исследованы должным образом, в некоторых случаях ДНК принадлежало сразу нескольким людям. Следствием, утверждает обвиняемый, не было представлено достоверных данных, подтверждающих его присутствие в определенное время на местах преступлений.
«Прошу взять во внимание при постановлении приговора… Не судить меня за злодеяния, которых я не совершал», — заключил Тагиров.
Приговор будет оглашен 21 марта. Госовинение в ходе прений просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Тагирову было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин.