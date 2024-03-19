Воронежцы выступили с инициативой узаконить регулирование численности бездомных собак в лесах

В настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменения в статью 48 Федерального закона “Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. В связи с распространением на территории заповедников и охотугодий бродячих собак, Воронежский стрелковый клуб направил в адрес Председателя Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина свои предложения, касающиеся решения этой проблемы. Как уже сообщал сайт KP.RU, бродячие собаки начали массово расплодились в лесах и начали уничтожать диких животных — косуль, оленей. Однако, в отличие от диких волков и лис, они не внесены в список охотресурсов и их численность не регулируется.