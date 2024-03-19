Пять подростков пропали в Петербурге за день

За минувшие сутки полицейские Петербурга получили пять заявлений о пропаже детей. Так, ранним утром 18 марта житель Красного села рассказал правоохранителям, что днем ранее довез 16-летнего сына до станции «Ленинский проспект», и с тех пор местонахождение ребенка ему неизвестно. Ранее подросток не пропадал. Об этом пишет «Мойка78».
— Через два часа в полицию обратилась мать школьницы. По ее словам, дочь ушла из дома днем в воскресенье и не вернулась. Ранее такого в семье не происходило, — добавил источник.
Немногим позже социальный педагог заявила правоохранителям о пропаже ученицы девятого класса школы на Васильевском острове. Она рассказала, что утром в понедельник девочка ушла с уроков и больше не выходила на связь. До этого девочка не пропадала.
С аналогичными заявлениями в полицию обратились родители 15-летнего и 13-летнего подростков. Только в этом случае дети ранее уже уходили из дома.