Пять подростков пропали в Петербурге за день

За минувшие сутки полицейские Петербурга получили пять заявлений о пропаже детей. Так, ранним утром 18 марта житель Красного села рассказал правоохранителям, что днем ранее довез 16-летнего сына до станции «Ленинский проспект», и с тех пор местонахождение ребенка ему неизвестно. Ранее подросток не пропадал. Об этом пишет «Мойка78».