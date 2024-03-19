Из Ишимбайского нефтяного колледжа эвакуировали 1210 человек из-за сообщения о подозрительном предмете

Сегодня утром, 19 марта, в Башкирии эвакуировали Ишимбайский нефтяной колледж. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило информационное агентство «Башинформ».
Как стало известно журналистам, на почту учреждения поступило сообщение о подозрительном предмете. В связи с этим была организована эвакуация всех студентов и сотрудников колледжа — в общей сложности 1210 человек.
Представители экстренных служб проверили помещения на наличие опасных предметов. К счастью, поступившая информация не подтвердилась.