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Из Ишимбайского нефтяного колледжа эвакуировали 1210 человек из-за сообщения о подозрительном предмете

В Башкирии из-за сообщения о минировании из колледжа эвакуировали 1210 человек.

Сегодня утром, 19 марта, в Башкирии эвакуировали Ишимбайский нефтяной колледж. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило информационное агентство «Башинформ».

Как стало известно журналистам, на почту учреждения поступило сообщение о подозрительном предмете. В связи с этим была организована эвакуация всех студентов и сотрудников колледжа — в общей сложности 1210 человек.

Представители экстренных служб проверили помещения на наличие опасных предметов. К счастью, поступившая информация не подтвердилась.