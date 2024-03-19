В Калинковичах мужчину придавило автомобилем во время ремонта

Трагедия случилась днем на одном из подворий райцентра во время ремонта машины. Как выяснилось, из-за смещения подпоров, выполненных из кирпичей и деревянных брусков, автомобиль сдвинулся и придавил мужчину.
Судебно-медицинскую экспертизу провели в Мозырском межрайонном отделе ГКСЭ. По ее результатам специалисты установили, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии из-за сдавливания органов грудной клетки.
Судебные эксперты напомнили: при выполнении различных работ необходимо в обязательно порядке соблюдать технику безопасности. Если есть потребность в выполнении сложных работ, лучше обратиться за помощью квалифицированных работников в специализированных организациях.