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В Калинковичах мужчину придавило автомобилем во время ремонта

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Калинковичах, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.
Источник: РИА "Новости"

Трагедия случилась днем на одном из подворий райцентра во время ремонта машины. Как выяснилось, из-за смещения подпоров, выполненных из кирпичей и деревянных брусков, автомобиль сдвинулся и придавил мужчину.

Судебно-медицинскую экспертизу провели в Мозырском межрайонном отделе ГКСЭ. По ее результатам специалисты установили, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии из-за сдавливания органов грудной клетки.

Судебные эксперты напомнили: при выполнении различных работ необходимо в обязательно порядке соблюдать технику безопасности. Если есть потребность в выполнении сложных работ, лучше обратиться за помощью квалифицированных работников в специализированных организациях.

несчастный случай