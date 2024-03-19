Омич устроил свидание в кино за 10 тысяч рублей, но девушка не пришла

Как сам парень рассказал сотрудникам, на сайте знакомств он познакомился с девушкой, которая предложила вместе сходить в кинотеатр; а когда омич согласился, прислала ему ссылку для покупки билетов. Однако на дорогостоящее свидание девушка в итоге не пришла.
«Заявитель ввел данные своей банковской карты и перевел 10 тысяч рублей — якобы в стоимость билетов в вип-зал включены дополнительные услуги. Омич понял, что стал жертвой мошенников, когда девушка перестала выходить на связь, а потом и вовсе удалила аккаунт», — говорится в официальном сообщении правоохранителей.
В пресс-службе добавили, что устанавливаются все обстоятельства мошенничества; возбуждено уголовное дело о краже.