Омич устроил свидание в кино за 10 тысяч рублей, но девушка не пришла

Как сам парень рассказал сотрудникам, на сайте знакомств он познакомился с девушкой, которая предложила вместе сходить в кинотеатр; а когда омич согласился, прислала ему ссылку для покупки билетов. Однако на дорогостоящее свидание девушка в итоге не пришла.