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В Кашкадарье 37 человек пострадали в ходе народного гуляния. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Почти 40 человек пострадали вчера при взрыве газового баллона в Кукдалинском районе Кашкадарьи, передает корреспондент Podrobno.uz.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что инцидент произошел 18 марта около 12:00 в махалле «Тукмор». Газовый баллон емкостью 20 литров взорвался во время праздничного мероприятия. Сообщается, что участники гуляния жарили на газовой плите рыбу.

В результате происшествия пострадали 37 человек, их госпитализировали в больницу с различными травмами. 13 из них отпустили домой после осмотра.

Правоохранители завели дело по части 2 статьи 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса. Ведется следствие.