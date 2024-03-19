В Кашкадарье 37 человек пострадали в ходе народного гуляния. Видео

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что инцидент произошел 18 марта около 12:00 в махалле «Тукмор». Газовый баллон емкостью 20 литров взорвался во время праздничного мероприятия. Сообщается, что участники гуляния жарили на газовой плите рыбу.
В результате происшествия пострадали 37 человек, их госпитализировали в больницу с различными травмами. 13 из них отпустили домой после осмотра.
Правоохранители завели дело по части 2 статьи 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса. Ведется следствие.