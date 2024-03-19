На Среднем Урале завели дело после гибели семьи на пожаре: «Возгорание холодильника»

«Представители МВД и СКР отрабатывают различные версии ЧП. Одной из приоритетных является возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Более подробные и точные обстоятельства сыщики устанавливают», — прокомментировал пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых.
В поселок Ис уже приехали следователи криминалистического центра СКР из Екатеринбурга. Среди улик — обгоревший ковер и электрические провода. Тела погибших отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти.
Валерий Горелых уточнил, что погибшая мать семейства Алена работала в кафе, но во время пожара была в декретном отпуске. Ее дочь училась в девятом классе, младший сын — в четвертом, старший находился на домашнем обучении.
В пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области уточнили, что сгорел одноэтажный барак на три квартиры. В нем не было пожарных извещателей. На тушение пожара у 12 сотрудников МЧС ушло два часа.
Мэр Нижней Туры Андрей Постовалов записал видеообращение, в котором сообщил, что из поселка эвакуированы трое взрослых и ребенок. Всем им предложили временное жилье, но некоторые предпочли остаться у родственников.
«ФедералПресс» напоминает, что пожар в поселке Ис под Нижней Турой произошел сегодня ночью. Среди спасшихся — дочь погибшей Алены с грудным младенцем.