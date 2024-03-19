Известен список жителей Башкирии, оказавшихся под завалами в руднике

На глубине 120 метров находятся 13 человек, среди которых пятеро жителей Башкирии: Э. Р. Валиханов, 1991 г.р., ️ О. М. Симонов (1976), ️ В. О. Николаев (1992), ️ Р. Р. Шарипов (1993) и ️Ю. А. Марков.