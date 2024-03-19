Известен список жителей Башкирии, оказавшихся под завалами в руднике

Стали известны фамилии вахтовиков из Башкирии, которые находятся под завалами на руднике «Пионер» в Амурской области. Сегодня, 19 марта, там произошел обвал горных пород.
На глубине 120 метров находятся 13 человек, среди которых пятеро жителей Башкирии: Э. Р. Валиханов, 1991 г.р., ️ О. М. Симонов (1976), ️ В. О. Николаев (1992), ️ Р. Р. Шарипов (1993) и ️Ю. А. Марков.
По данным телеграм-канала 112, спасатели слышат удары по вентиляционной трубе с нижних горизонтов. Но поисковые работы осложняются тем, что в шахту продолжают поступать грунтовые воды.
На месте работают 80 специалистов и 14 единиц подземной и погрузочной спецтехники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ».