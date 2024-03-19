Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», — сказал он.
Губернатор уточнил, что в пятницу 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
«Система выстроена», — подчеркнул Гладков.
Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.
Погибли уже 16 мирных жителей, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.