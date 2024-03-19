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«Щекотавшей» в Волгограде «Родину-мать» блогерше грозит до 5 лет тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма в отношении 23-летней жительницы Самары. Девушку обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.
Источник: Волгоградская правда

Согласно версии следствия, фигурантка 20 июля минувшего года находилась на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом кургане».

В этот день с 10.00 до 10.30 девушка совершила циничные действия, видеозапись которых впоследствии разместила на своей странице в сети Интернет. На ролике обвиняемая «щекотала» монумент «Родина-мать зовет!».

Вину в содеянном фигурантка полностью признала, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. Ожидать суда она будет, находясь под стражей.

Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.