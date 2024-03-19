«Щекотавшей» в Волгограде «Родину-мать» блогерше грозит до 5 лет тюрьмы

Согласно версии следствия, фигурантка 20 июля минувшего года находилась на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом кургане».
В этот день с 10.00 до 10.30 девушка совершила циничные действия, видеозапись которых впоследствии разместила на своей странице в сети Интернет. На ролике обвиняемая «щекотала» монумент «Родина-мать зовет!».
Вину в содеянном фигурантка полностью признала, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. Ожидать суда она будет, находясь под стражей.
Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.