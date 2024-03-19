В Челябинске возбудили уголовное дело из-за падения наледи на прохожего

Сегодня, 19 марта, в Ленинском районе Челябинска с крыши дома № 96 по улице Дзержинского на стоящего у подъезда мужчину упала глыба льда. Горожанину разбило лицо, он попал в больницу. По данному факту в следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу ведомства.