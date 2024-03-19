Омичам дали 9 лет за подрыв банкомата в ТЦ

«Они, реализуя умысел на хищение денежных средств из банкомата, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, заведомо зная о существующем запрете на незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, с находившимся в автомобиле брикетом тротила, массой 51 грамм, являющимся бризантным взрывчатым веществом, пригодным для производства взрыва и электродетонатором ЭДП, являющимся средством взрывания (детонирования), изготовленным промышленным способом и относящимся к категории боевых припасов прибыли к месту совершения преступления, где путем воздействия неустановленным в ходе следствия предметом и попыткой применения взрывного устройства, попытались получить доступ к кассетам сейфовой части банкомата, в которых хранились денежные средства в сумме около 4 миллионов рублей. Преступный умысел доведен до конца не был, поскольку устройство не было приведено в действие по независящим от них обстоятельствам», — сообщили в суде.