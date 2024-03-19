На Среднем Урале суд вынес приговор хозяину нарколаборатории

Режевской суд вынес приговор 31-летнему выходцу из Курганской области, организовавшему нарколабораторию в поселке Крутиха Режевского района. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть третья статьи 30, часть пятая статьи 228.1 УК РФ). Установлено, что он оборудовал лабораторию для производства и дальнейшего сбыта запрещенных веществ в период до 17 декабря 2022 года.
— Мужчина изготовил в помещении бани наркотическое средство общей массой не менее 565 граммов. Наркотическое средство он планировал сбыть неопределенному кругу лиц, но не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ночь с 16 на 17 декабря в доме в поселке произошел пожар, и осужденный, забрав часть изготовленных наркотиков, скрылся с места преступления. Позже его обнаружили в Тюменской области. На новом месте он продолжал заниматься преступной деятельностью.
Режевской городской суд назначил виновному 11 лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима. Осужденный признал вину в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.