На Среднем Урале суд вынес приговор хозяину нарколаборатории

Режевской суд вынес приговор 31-летнему выходцу из Курганской области, организовавшему нарколабораторию в поселке Крутиха Режевского района. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть третья статьи 30, часть пятая статьи 228.1 УК РФ). Установлено, что он оборудовал лабораторию для производства и дальнейшего сбыта запрещенных веществ в период до 17 декабря 2022 года.