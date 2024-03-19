Очередному дрифтеру грозит лишение водительских прав в Волгограде

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, автомобилист совершил опасные маневры: осуществил движение в состоянии управляемого заноса, выехал на встречную и разделительную полосы, а также на полосу общественного транспорта. В результате он создал опасность для других водителей.