Очередному дрифтеру грозит лишение водительских прав в Волгограде

Сотрудники ДПС во время несения службы заметили автомобиль «Мерседес», водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда. При этом у иномарки отсутствовали регистрационные знаки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, автомобилист совершил опасные маневры: осуществил движение в состоянии управляемого заноса, выехал на встречную и разделительную полосы, а также на полосу общественного транспорта. В результате он создал опасность для других водителей.
Стражи порядка установили, что 24-летний автомобилист уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
В отношении волгоградца составили административные материалы за движение по встречной, разделительной полосам, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, движение по полосе общественного транспорта.
Кроме этого, составлены административные материалы в связи с управлением автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация машины запрещена, а также за отсутствие у водителя документов, предусмотренных ПДД.
Нарушителю грозит лишение водительских прав.