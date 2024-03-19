В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии избитого у школы мальчика

Речь идёт об инциденте, о котором мама пострадавшего мальчика рассказала в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «Вконтакте». По словам женщины, ребёнка заманили во двор недалеко от школы и избили. Она утверждает, что в расправе замешаны трое подростков из его класса: двое мальчиков повалили ребёнка на дорогу, а третий начал пинать по голове и в живот. Ребёнка госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы с подозрением на сотрясение мозга, провели КТ и УЗИ живота, поставили уколы, взяли анализы.