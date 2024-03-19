Суд обязал уральца заплатить за преступление 22-летней давности

В Свердловской области житель Артёмовского городского округа должен заплатить компенсацию морального вреда родственникам мужчины, избитого им до смерти в 2002 году. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Иск подал сын погибшего. Он просил взыскать с ранее отсидевшего уральца полтора миллиона рублей. Горсуд постановил выплатить ему 650 тысяч. Облсуд оставил это решение в силе.
Ранее, в 2004 году, мужчину, причастного к гибели человека, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Вдова погибшего добилась от него 500 тысяч рублей.