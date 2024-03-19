В зоне СВО погиб бизнесмен из Татарстана, под началом которого служили самарские бойцы

Эдгар Панкратов вырос в семье военного. Окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище, проходил службу в спецподразделениях. После окончания контракта уволился из ВС РФ и занялся бизнесом. Осенью 2022 года его призвали на службу в рамках частичной мобилизации. За время СВО Эдгар Панкратов был награжден орденом Мужества и другими наградами. По словам сослуживцев, он был им как отец, несмотря на то, что многие бойцы были его старше.