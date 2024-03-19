В зоне СВО погиб бизнесмен из Татарстана, под началом которого служили самарские бойцы

Стало известно о гибели Эдгара Панкратова. До начала СВО он занимался бизнесом в Татарстане, а после мобилизации стал командиром одного из воинских подразделений, которое в основном было сформировано из военнослужащих Самарской области. О смерти героя сообщила уполномоченный по правам человека в 63-м регионе Ольга Гальцова.
— С Эдгаром Константиновичем мы познакомились во время его краткосрочного отпуска. Он приехал в Самару, чтобы организовать дополнительное снабжение наших земляков на передовой. Дважды гуманитарный груз был отправлен. Эдгар присылал теплые фото и видео с благодарностью за поддержку сослуживцев. Всегда подчеркивал, что они защищают наше будущее, Россию, где смогут мирно жить дети, — рассказала омбудсмен.
Эдгар Панкратов вырос в семье военного. Окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище, проходил службу в спецподразделениях. После окончания контракта уволился из ВС РФ и занялся бизнесом. Осенью 2022 года его призвали на службу в рамках частичной мобилизации. За время СВО Эдгар Панкратов был награжден орденом Мужества и другими наградами. По словам сослуживцев, он был им как отец, несмотря на то, что многие бойцы были его старше.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Эдгара Панкратова.