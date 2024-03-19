Трёхлетнюю девочку вторые сутки ищут в Алматинской области

«17 марта в 21:44 в ДЧС поступило сообщение о том, что вблизи села Куш у озера Безымянное потерялась девочка 2021 года рождения, которая в 16:30 часов, оставшись без присмотра взрослых, вышла из дома и не вернулась», — сообщили в МЧС РК.