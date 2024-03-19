В Воронеже колесо украинского БПЛА пробило стекло машины

По словам жены водителя, рулившего поврежденной машиной, ее муж ехал по рабочим делам около часа ночи 19 марта. В это время рядом упал сбитый беспилотник. Он врезался в деревья, а отлетевшее колесико угодило прямо в лобовое стекло автомобиля. Естественно, посыпалось стекло, однако, к счастью, водитель травм не получил.