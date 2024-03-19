Зоолог Тихонов рассказал, где обитают опасные пауки-каракурты в Ростове

Стало известно, где в Ростовской области обитают смертельно опасны пауки-каракурты. Об этом зоолог Алексей Тихонов рассказал в интервью «Дон-ТР». По словам эксперта, с каракуртом можно столкнуться где угодно. Например, в заброшенных домах. Обычно они не покидают свою паутину. Однако осенью, когда начинают размножаться, начинают искать убежище для своего кокона. В такой период опасные пауки могут заползти в дом, в оставленные ботинки.