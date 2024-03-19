Из горящего колледжа в Тольятти эвакуировали 280 человек

Во вторник, 19 марта, в колледже сервисных технологий и предпринимательства, расположенном на ул. Ленина, 37 в Центральном районе Тольятти, загорелась проводка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.