Из горящего колледжа в Тольятти эвакуировали 280 человек

О ЧП в МЧС сообщили в 13:32.
«Короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Привлекались 8 человек и 2 единицы техники. Эвакуировано 280 человек. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты
О ЧП в МЧС сообщили в 13:32.
«Короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Привлекались 8 человек и 2 единицы техники. Эвакуировано 280 человек. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.