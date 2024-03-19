Женщину взяли в заложники в Туркестанской области (видео)

Он добавил, что потерпевшая получила легкие телесные повреждения в области шеи и была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Стражи порядка установили, что подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке, имеют троих детей, а с 2021 года они в разводе. Мужчина ранее был дважды судим. Он взят под стражу.