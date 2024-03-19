Женщину взяли в заложники в Туркестанской области (видео)

Как рассказал начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов, 19 марта на пульт «102» Сайрамского района поступил звонок от местного жителя о том, что бывший зять устраивает семейный скандал с его дочкой, с которой был в разводе.
По словам заявителя, в ходе ссоры мужчина, угрожая ножом, взял его дочь в качестве заложницы и выехал на автомашине Chevrolet в сторону трассы Западный Китай — Западный Европа в направлении Кызылорды по месту своего жительства. При этом он требовал не преследовать его и не привлекать к ответственности, угрожая убийством.
«С целью освободить заложницу мною был создан оперативный штаб, где силами спецподразделения “Арлан” по дороге возле микрорайона Асар подозреваемый был обезврежен, а потерпевшая освобождена», — сообщил Мурат Кабденов.
Он добавил, что потерпевшая получила легкие телесные повреждения в области шеи и была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Стражи порядка установили, что подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке, имеют троих детей, а с 2021 года они в разводе. Мужчина ранее был дважды судим. Он взят под стражу.