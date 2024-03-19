«В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска», — говорится в сообщении.
Серьезное ДТП в Минске: столкнулись скорая помощь и легковушка
Сегодня в Минске на пересечении улицы Богдановича и проспекта Машерова около семи часов утра автомобиль скорой помощи Renault при проезде на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Geely. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.