Серьезное ДТП в Минске: столкнулись скорая помощь и легковушка

Сегодня в Минске на пересечении улицы Богдановича и проспекта Машерова около семи часов утра автомобиль скорой помощи Renault при проезде на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Geely. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.