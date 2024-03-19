В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва

Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства утром во вторник. Чтобы транспортировать пострадавшего к машине «скорой» понадобилась помощь спасателей.
«Для оказании помощи выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Прибыв на место, они установили, что мужчина по неосторожности потерял равновесие и сорвался с обрыва, скатившись по крутому осыпному склону около 20 метров. В результате пострадавший получил различные травмы», — рассказали в ведомстве.
Спасатели оказали ему первую помощь, наложили шину на травмированную конечность, затем при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали вверх по склону и передали медработникам.