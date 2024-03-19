На калининградском судне «Капитан Лобанов» произошел пожар, есть пострадавшие

«Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера “Капитан Лобанов” возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова», — сообщил он, добавив, что подробности уточняются.