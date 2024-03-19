Итальянец позавидовал гражданину Молдовы и выстрелил в него из ружья: Пострадавшего госпитализировали с ранением в плечо

В Италии гражданина Молдовы подстрелил его коллега по работе. Как сообщают местные СМИ, мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением в плечо, сообщает TV6.
Инцидент произошел 15 марта в коммуне Бривио в провинции Лекко, на парковке транспортной компании, в которой оба мужчины работают водителями.
После ареста нападавший сначала пытался преуменьшить серьезность своего поступка, утверждая, что хотел лишь напугать коллегу, но позже назвал причину нападения, признавшись, что сделал это из зависти.