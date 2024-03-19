Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Омска за убийство директора «Поли-Про-Пак»

В пресс-службе суда сообщили, что фигуранта дела приговорили к 16 годам колонии. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании морального вреда на 3 млн руб. и более 490 тыс. руб. в качестве компенсации материального ущерба.



В материалах дела говорится, что осужденный в сентябре 2022 года пришел к знакомому — директору ООО «Поли-Про-Пак». Из-за долга по кредиту мужчина обратился к предпринимателю с просьбой занять 500 тыс. руб. Получив отказ, злоумышленник напал на бизнесмена. Он несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия и ударил тупым твердым предметом.



После нападавший похитил из дома деньги, ювелирные изделия и другие предметы на 530 тыс. руб.