Пассажир рейса Волгоград — Екатеринбург умер во время посадки в самолет

Отмечается, что это произошло в понедельник, 18 марта, вечером. Бортпроводники сразу же после жалобы пассажира на самочувствие вызвали медработников аэропорта и начали оказывать ему первую медицинскую помощь.



Когда прибыли медработники, на борту продолжились совместные реанимационные действия и оказание скорой медицинской помощи. «К сожалению, несмотря на все принятые меры, специалисты бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть пассажира», — передает издание слова сотрудника пресс-службы.



По данным Telegram-канала Aviaincident, это произошло на борту авиакомпании NordStar. «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию об этом в пресс-службе авиаперевозчика. Борт, как сообщает канал, вылетел в Екатеринбург с задержкой в три часа.