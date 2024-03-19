В Екатеринбурге поймали парня, расстрелявшего электричку

Выяснилось, что хулиганами были парни 17 и 18 лет. Совершеннолетний юноша нигде не работает и не учится. А его друг, которому через месяц исполнится 18, учится в 10 классе одной из местных школ. Оба молодых человека не имеют родителей, находятся под присмотром родственников.