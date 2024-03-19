В Екатеринбурге поймали парня, расстрелявшего электричку

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который расстрелял электричку. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Инцидент произошел вечером 16 марта на остановочном пункте Чапаевская. На место прибыли сотрудники транспортной полиции. Они зафиксировали трещины на окнах трех вагонов. Ущерб составил больше 200 тысяч рублей.
Найти виновников удалось оперативно. Очевидцы указывали на двух подростков, которые слонялись по станции. Вскоре их нашли недалеко от места ЧП.
Выяснилось, что хулиганами были парни 17 и 18 лет. Совершеннолетний юноша нигде не работает и не учится. А его друг, которому через месяц исполнится 18, учится в 10 классе одной из местных школ. Оба молодых человека не имеют родителей, находятся под присмотром родственников.
— В общении с оперативниками задержанные дали признательные показания, пояснили, что по окнам поездов ради забавы стреляли из пневматического оружия по внешнему виду схожему с пистолетом Макарова, который приобрели неделю назад на одном из маркетплейсов, — рассказали в транспортной полиции.
Оружие, баллоны с газом и шарики отправили на криминалистическое исследование. На 18-летнего парня возбуждено уголовное дело за хулиганство. По предварительным данным, именно он стрелял по окнам электрички. Его товарищ проходит по делу свидетелем.