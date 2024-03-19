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В Алматы троих полицейских осудили за пытки задержанных по «январским» событиям

АЛМАТЫ, 19 мар — Sputnik. 19 марта 2024 года в суде Алмалинского района Алматы огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период «январских» событий, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Источник: Sputnik.kz

«Прокурорами доказано, что 9 января 2022 года в Управлении полиции Алмалинского района виновными полицейскими в отношении 3-х доставленных граждан применены пытки», — говорится в сообщении.

Суд назначил всем подсудимым по три года лишения свободы с лишением их специальных званий и права работать на госслужбе. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане трех бывших полицейских также осудили за пытки во время январских событий.

Приговором суда трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы.

Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе.